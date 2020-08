Ancora bel tempo

L’alta pressione è ancora ‘padrona’ d’Italia e il prossimo weekend non farà eccezione, a meno di alcune insidie che potrebbero cogliere impreparate alcune zone del Paese. Lo dicono le previsioni del sito ilMeteo.it, che analizza nel dettaglio il meteo per sabato e domenica.

Sabato sarà soleggiato praticamente dappertutto, fatta eccezione per alcuni banchi di nebbia che potranno formarsi in alcune zone della Val Padana nella notte e alle prime ore del mattino; inoltre qualche nube passeggera interesserà il Nordest e la fascia adriatica, ma non pregiudicherà il bel tempo. Durante le ore diurne saranno gradevoli anche le temperature, destinate però a scendere di notte in particolare al Nord e nelle vallate interne del Centro.

Nella giornata di domenica, però, ecco qualche ‘trappola’: secondo ilMeteo.it infatti la stabilità atmosferica verrà minata da deboli infiltrazioni d’aria umida, che porteranno nubi al Nord e sull’alto Tirreno, anche se le previsioni indicano comunque un basso rischio di fenomeni a parte qualche possibile pioviggine in Liguria, verso sera. Con l‘aumento dell’umidità sarà più presente anche la nebbia sulle pianure del Nord, che poi si dissolverà in mattinata, ma che di notte e all’alba potrebbe compromettere la visibilità. Il resto d’Italia invece sarà ‘al sicuro’, con un quadro meteorologico stabile e soleggiato, e temperature ancora superiori alla media del periodo.