Coronavirus, controlli serrati

ROMA- Sono 763.723 i controlli sanitari effettuati fino dal 5 febbraio ad oggi sui voli internazionali in arrivo in Italia per prevenire la diffusione del Coronavirus. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono stati controllati 6.591 voli, 1.176 nella sola giornata di ieri per un totale di 124.202 passeggeri. Negli aeroporti sono impegnati oltre 800 tra medici e volontari della Protezione Civile: i team sono composti da personale medico dell’Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera (Usmaf) e da volontari delle organizzazioni nazionali e regionali di protezione civile e della Croce Rossa Italiana, con il supporto dei presidi medici aeroportuali.(ANSA).