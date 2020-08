I rischi del coronavirus

Il coronavirus rappresenta un rischio per l’economia globale e il credito, e il rallentamento della Cina peserà sulla crescita. Con questa valutazione, l’agenzia di rating S&P Global taglia dello 0,3% il prodotto interno lordo globale nel 2020. Intanto si registrano altri 39 casi di infezione sulla nave in quarantena ferma a Yokohama (Giappone) per quella che l’Oms definisce una minaccia peggiore del terrorismo. Il primo vaccino non prima di 18 mesi. Il papa prega per i ‘fratelli cinesi’, che soffrono di ‘questa malattia così crudele’. Torino: una coppia di cinesi denuncia di essere stata aggredita e insultata. (ansa)