Inaugurazione anno accademico

Ha diretto 50 film, scritto 51 sceneggiature, 16 libri, candidato a 12 David di Donatello di cui 3 vinti, considerato uno dei più grandi maestri del Cinema italiano: Pupi Avati sarà l’ospite d’onore della cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/2020 dell’Università degli Studi di Messina, venerdì 21 febbraio. Il tradizionale appuntamento per la prima volta si terrà al Teatro Vittorio Emanuele. La scelta dell’artista bolognese è maturata nell’ambito della collaborazione tra l’Università di Messina e Taobuk, il festival internazionale del libro ideato e diretto da Antonella Ferrara. Pupi Avati è stato ospite del Festival Taobuk il 17 settembre 2016 per presentare il suo primo romanzo Il ragazzo in soffitta (Guanda), in una conversazione con la giornalista Paola Jacobbi.