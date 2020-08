PALERMO – E’ quello al ‘Territorio’ l’assessorato più green e sostenibile della Regione siciliana grazie a una serie di progetti portati al termine dall’assessore Toto Cordaro e illustrati stamani in una riunione con tutto il personale dei dipartimenti. Attraverso un accordo con il Consorzio imballaggi alluminio (Cial), sono stati installati impianti di refrigerazione d’acqua a colonnina eliminando così totalmente la plastica. Sel fronte del risparmio energetico, l’assessorato ha acquistato tubi fluorescenti e lampade a led ottenendo un risparmio annuo stimato di 47.557,60 euro a fronte di una spesa di 6.308, 58 euro; per quest’anno l’amministrazione ha l’obiettivo di sostituire i neon e lampade di vecchia generazione in modo da ottenere un risparmio complessivo stimato in 82.200 euro annui a fronte di una spesa presunta di 6 mila euro. Inoltre si prevede di installare temporizzatori sui quadri elettrici per una spesa presunta di 1.500 euro, in modo da programmare un ulteriore risparmio sul consumo energetico annuo di circa il 20%. Non solo, l’assessorato ha acquistato carta igienica e asciugamano derivante da materiale di riciclo tetra pack. “La fornitura per un anno – ha spiegato l’assessore Cordaro – consente di recuperare 110358 cartoni per bevande di tipo tetra pack da un litro ma soprattutto di salvare 52 alberi di medie dimensione e di evitare l’emissione in atmosfera di ben 2.886 kg di Co2. Inoltre sono state noleggiate stampanti multifunzionale da tavolo green e toner verdi mentre il bar/ristorante ha abolito l’uso della plastica servendo caffè e bevande in contenitori ecologici e utilizzando materiali compostabili e biodegradabili. (ANSA)