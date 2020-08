PALERMO – Scatta il sequestro di 70 mila euro in contanti all’interno di un negozio gestito da cittadini cinesi. il provvedimento è stato eseguito dai Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, nell’ambito di una autonoma attività di polizia giudiziaria. Dopo un controllo effettuato all’aeroporto di Punta Raisi dalla guardia di finanza presente sul posto, è stato accertato che un uomo stava partendo per Roma con settemila euro in contanti.

“Dagli accertamenti eseguiti nell’immediatezza – spiegano dal comando provinciale – è emerso che il denaro derivava dall’acquisto di una fornitura di abbigliamento effettuata da soggetti, anch’essi di nazionalità cinese, titolari di un’attività commerciale in Palermo”. Le Fiamme Gialle, quindi, si sono recate nell’ attività commerciale per eseguire un controllo fiscale, trovando 70 mila euro in contanti suddivisi in mazzette, posti all’interno di una busta di plastica accuratamente nascosta in un ripostiglio.

“Dagli accertamenti svolti – sottolineano – si ritiene che l’occultamento della somma di denaro avesse il fine di precludere all’Amministrazione Finanziaria l’esercizio della pretesa erariale di proventi ritenuti conseguiti in evasione di imposta, quindi in violazione della normativa tributaria. Sulla scorta di tali elementi, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Palermo i due coniugi titolari della ditta Individuale per il reato di riciclaggio e di omessa dichiarazione. Sono tuttora in corso accertamenti di natura fiscale”.

L’operazione si inquadra nell’ambito dei compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali con particolare attenzione alla prevenzione e repressione del riciclaggio e dell’autoriciclaggio nonché delle violazioni in materia di valute e movimentazioni finanziarie.