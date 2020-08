Prescrizione, Renzi

ROMA– Matteo Renzi parla a Radio Anch’io e mantiene il punto sul lodo Conte sulla prescrizione: non lo sosterrà mai, e niente ricatti basati sulle “poltrone”. No al giustizialismo 5Stelle, ribadisce l’ex premier, che insiste sulla proposta Annibali di prendere tempo per studiare l’argomento e trovare una soluzione giusta. Per ora lo strappo non si consuma e si va verso un disegno di legge del governo, con la scelta di non inserire il ‘lodo Conte bis’ nel decreto Milleproroghe. Ma il premier Conte viene descritto molto seccato per le minacce renziane. E irritati si mostrano i Dem, che volevano chiudere la partita subito. (ansa)