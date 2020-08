SIRACUSA – Tragedia della strada in contrada Santa Teresa Longarini, tra Cassibile e Siracusa. Un uomo ha perso la vita, si tratta di un quarantenne siracusano. “Per cause in corso di accertamento, nel sinistro che ha coinvolto due autovetture e una motocicletta, il conducente di quest’ultima ha perso la vita – spiegano dall’Anas -. Sul posto è presente il nostro personale per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”. Sul luogo dello scontro i sanitari del 118 e la polizia municipale. La Procura ha aperto un’inchiesta.