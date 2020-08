VILLABATE (PALERMO) – Villabate si avvicina alle elezioni di maggio. E’ stato creato infatti il comitato civico a sostegno della candidatura di Gaetano Di Chiara alla carica di sindaco del centro alle porte di Palermo: il coordinamento è costituito da tre liste civiche denominate “Famiglia, Lavoro e Solidarietà”, “Al Centro Villabate” e “Villabate in Azione” e da un gruppo spontaneo di cittadini. Si legge in una nota che “la coalizione civica, preso atto della disponibilità alla candidatura da parte di Gaetano Di Chiara, auspica un coinvolgimento della società civile andando oltre le appartenenze politiche. Riconosciamo in Di Chiara una figura di esperienza e aperta al dialogo per continuare l’opera di ‘normalizzazione democratica’ intrapresa dallo stesso Di Chiara subito dopo i difficili periodi dei commissariamenti. Igiene ambientale, confronto sullo sviluppo socio economico, trasporto locale, politiche sociali, scuola, decoro urbano e rilancio della cultura e dello sport i temi promossi dal comitato civico Di Chiara Sindaco. Auspichiamo una campagna elettorale di confronto e dialogo con tutta la città e tra tutte le forze politiche. A breve verrà inaugurata una sede e saranno promossi momenti di ascolto e confronto sul programma del candidato sindaco”.