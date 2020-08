Antonello Montante scarcerato

CALTANISSETTA- Antonello Montante è stato scarcerato. L’ex presidente degli industriali siciliani, condannato a 14 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico, si trovava agli arresti domiciliari. La decisione è della Corte d’appello di Caltanissetta, presieduta da Maria Rita Vagliasindi, che ha disposto l’obbligo di dimora ad Asti. “L’opzione processuale per il rito abbreviato neutralizza il pericolo di inquinamento probatorio; che, avuto riguardo al tempo decorso del’inizio dell’esecuzione della misura cautelare (complessivamente uno e nove mesi fra carcere e domiciliari) deve considerarsi attenuato il rischio di recidivanza sia sotto il profilo dell’attualità che sotto quello della concretezza”.