Finale IV Edizione 16-18 Febbraio Marrakech, Marocco

Dal 16 al 18 Febbraio in Marocco, presso il green del Palmeraie Golf Club di Marrakech, si terrà la finale del Flott Golf Challenge IV Edizione 2019-20.

Siamo giunti, dopo meravigliose giornate di continue sfide in Sicilia ed in Emilia Romagna, alla definizione dei due Team (Nord e Sud) che si contenderanno il trofeo Flott Golf.

Ogni due anni per la finale, si torna nelle amate terre del Marocco, è quest’anno è stata scelta una meta con molte attrazioni turistiche proprio per dare un richiamo maggiore agli accompagnatori dei due team.

Le ultime tre edizioni, il trofeo viene messo in palio secondo la formula della Ryder Cup, hanno visto il Team Sud prevalere due volte sul Team Nord. Quindi questa IV Edizione sarà una bella sfida per un eventuale allungo o per un pareggio rigenerante.

Durante lo Challenge, svolto nei due circuiti Sud e Nord, si sono classificati ai primi posti nelle rispettive categorie, i giocatori che sono stati scelti per far parte dei due team.

Il 19 Febbraio sapremo l’esito della finale e daremo appuntamento alla V° edizione 2020/21 con date, regolamento e tappe ancora da definire, ma l’avventura del Flott Golf Challenge, continua.

Specialmente in Sicilia, il mondo dei golfisti non professionisti aspetta solo il via per lanciare nuovamente la sfida. Questa IV° edizione ha visto cinque tappe nell’Isola dove sono ubicati i migliori campi da golf : Sciacca, Siracusa, Etna e Palermo. Mentre il Circuito Nord vede da anni protagonista il green del famoso Matilde di Canossa di Reggio Emilia.

Una carovana di persone, amanti della natura ed il Golf e dei suoi valori, che non aspettano altro che il “pronti via”.

Buon Golf a tutti voi.

