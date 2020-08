I ladri al Rita Levi di Montalcini in Largo Camastra e alla Russo Raciti in via Tindari

PALERMO – Furti nelle scuole nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. I ladri sono entrati negli istituti comprensivi Rita Levi di Montalcini in Largo Camastra e alla Russo Raciti in via Tindari. Nel primo caso i malviventi hanno portato via una macchina per il caffè, le chiavi della scuola e l’hard disk del sistema di videosorveglianza. Nella scuola Raciti sono stati portati via due personal computer. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i sopralluoghi. (ANSA).