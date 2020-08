PALERMO – L’Autonomia speciale della Regione Siciliana trae la propria origine dalle vicende politiche che caratterizzarono l’Isola alla fine del secondo conflitto mondiale. Il saggio della consigliera parlamentare all’Ars Maria Cristina Pensovecchio, dal titolo “Guida breve allo Statuto di autonomia della Regione Siciliana”, (Mohicani edizioni), sarà presentato al pubblico oggi 13 febbraio, alle 16.15, presso l’Aula Chiazzese della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo (via Maqueda 172). Palermitana, laureata in Giurisprudenza nella sua città, autrice di un volume sulla Cittadinanza europea oltre a numerosi articoli nel settore giuspubblicistico, Maria Cristina Pensovecchio descrive con una scrittura sintetica e lineare, i principali contenuti dello Statuto siciliano, con l’intento di offrire ai lettori una ricostruzione accurata delle norme statutarie che tenga conto degli sviluppi, anche più recenti, della normativa nazionale e regionale e della giurisprudenza costituzionale in materia. La presentazione del saggio sarà l’occasione per un dibattito sul futuro dello Statuto siciliano cui interverranno Aldo Schiavello, Direttore del Dipartimento giuridico, il professor Giuseppe Verde, Ordinario di Diritto costituzionale e componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, la professoressa Laura Lorello, Ordinario di Diritto costituzionale, e il dottor Mario Di Piazza, vice-segretario generale dell’Assemblea Regionale Siciliana.