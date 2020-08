RAGUSA – C’è un indagato per l’omicidio del cuoco di Modica, Peppe Lucifora, 57 anni, ucciso il 10 novembre dello scorso anno nel suo appartamento. Il sospettato è stato iscritto nel registro degli indagati per atto dovuto, perché su di lui si devono effettuare le comparazioni del Dna con le tracce individuate nella stanza dove è stato trovato il cadavere del cuoco. La relazione, depositata lo scorso mese dal medico legale Giuseppe Iuvara e relativa all’autopsia effettuata sul corpo di Lucifora, aveva confermato che l’uomo è stato colpito con violenza, tanto da fargli perdere i sensi, e poi strangolato con la sola mano destra, stando ai segni rimasti sul corpo. Secondo le evidenze degli accertamenti, la vittima non avrebbe opposto alcuna resistenza. (ANSA).