PALERMO – La mamma non sarebbe mai arrivata in ospedale per partorire e la piccola rischiava di nascere in ambulanza. Così i sanitari del 118 hanno fatto partorire la mamma di 33 anni in un’abitazione di via D’ossuna, a Palermo, dove era andata a trovare un’amica. Mamma Cinzia e la bimba, Aurora, stanno bene e sono state trasferite per controlli all’ospedale Civico e al Di Cristina. La dottoressa Daniela Costanza, gli infermieri Paolo Maligno e Adamo Finocchio, il soccorritore Roberto Zerillo, assistiti dalla sala operativa, hanno messo in atto le procedure per far nascere la bimba. (ANSA)