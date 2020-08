PALERMO – La polizia ha arrestato un autista del 118, Dario Migliorisi, 47 anni, accusato di truffa. L’uomo è stato fermato in un bar di Bagheria dove la vittima di una presunta truffa avrebbe dovuto consegnargli una busta con denaro in cambio di un posto di lavoro.

Migliorisi poco più di un anno fa era stato ospite della trasmissione di Barbara D’Urso su Canale 5, per un confronto con la sua ex fidanzata e un amico che l’accusavano di truffa. L’uomo si era difeso sostenendo che i due si erano messi d’accordo per rovinarlo. Migliorisi si è spacciato per medico dell’ospedale Giglio di Cefalù e avrebbe promesso alla vittima un lavoro in un ospedale, chiedendogli denaro per sbrigare alcune pratiche che dovevano servire a ottenere il posto.

La persona raggirata ha avvertito la polizia e Migliorisi è stato arrestato mentre prendeva i soldi. (ANSA).