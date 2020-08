PALERMO – Un pomeriggio da incubo per una diciannovenne palermitana, nel tardo pomeriggio di ieri presa di mira da un uomo. Quest’ultimo l’avrebbe raggiunta nell’androne di un palazzo di via Oliveri Mandalà, nella zona di Cruillas, poi le avrebbe chiesto delle informazioni.

Soltanto una scusa per avvicinarsi, bloccarla e palpeggiarla. La giovane ha così tentato di divincolarsi, urlando per chiedere aiuto. A soccorrerla è stato un passante che ha messo in fuga l’aggressore.

L’uomo lo ha inseguito, ma lui è riuscito a fare perdere le proprie tracce scappando tra le vie della zona. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per rintracciarlo: al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere dettagli importanti. Nel frattempo la vittima ha fornito una descrizione di chi è entrato in azione: un uomo italiano alto un metro e settanta che indossava una tuta da ginanstica.