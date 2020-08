MESSINA – La polizia ha eseguito a Patti (Me) un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Andrea Scaffidi, 32 anni, che lo scorso maggio ha colpito con un pugno al volto un ventiquattrenne per futili motivi, mentre si trovava in un locale pubblico. Il colpo, inferto da Scaffidi impugnando un oggetto acuminato, ha procurato alla vittima lesioni dalle quali è derivato un danno permanente dell’occhio, con notevole perdita della vista. (ANSA)