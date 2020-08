Porti e aeroporti

“Un Hub Mediterraneo Oltre i confini: Sistema di rete dei porti e degli aeroporti”. Questo il titolo della due giorni di approfondimento che si apre oggi, 13 febbraio, a Palazzo Chiaramonte Steri a Palermo. L’iniziativa organizzata da MedCom affronterà i temi dei porti, degli aeroporti, del trasporto ferroviario, con player e stakeholder del settore. L’obiettivo dell’iniziativa è stimolare un confronto aperto tra gli stakeholder del settore dei trasporti, non solo per analizzare lo stato dell’arte in ambito portuale, aeroportuale e della logistica, ma per individuare e superare quelle criticità che ostacolano l’incremento economico dell’Italia in particolare e dell’area mediterranea nel suo complesso. I lavori si aprono oggi pomeriggio alle 15 con i saluti del Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. A seguire l’apertura dei lavori da parte di Amanda Jane Succi, presidente Cerpmed/MedCom Forum. Poi, due sessioni dedicate al trasporto aereo. Domani sessioni di mattina e di pomeriggio con approfondimenti su porti e infrastrutture.