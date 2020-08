Furto di farmaci tumorali

Dopo il furto non sono stati conservati correttamente: verranno distrutti

ORBASSANO (TORINO) – Un italiano di 30 anni e un egiziano di 43 finiscono in carcere per il furto di medicinali tumorali dalla farmacia dell’ospedale di Orbassano: il primo è ritenuto l’autore materiale del colpo, il secondo è accusato di ricettazione. Gli arresti si aggiungono alle due denunce di altrettanti presunti membri della banda, datate gennaio.

Il furto era avvenuto nella notte fra il 13 e il 14 maggio: TgCom24 riporta che prima i ladri avevano oscurato le telecamere di sorveglianza, poi avevano trafugato oltre mille confezioni di medicinali, per un valore di 1,3 milioni di euro. A casa dell’egiziano accusato di ricettazione è stata rinvenuta buona parte dei farmaci rubati.

I farmaci rubati andranno perduti: dal momento del furto non sono stati conservati correttamente, quindi dopo il recupero sono stati restituiti all’ospedale in attesa di essere distrutti. Durante le indagini i carabinieri avevano già ritrovato un borsone pieno di farmaci abbandonato su un treno a Treviglio, in provincia di Bergamo.