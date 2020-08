Come era stato annunciato nei giorni scorsi dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è stato pubblicato il decreto riguardante il V Ciclo TFA Sostegno con la tabella relativa alla ripartizione dei posti. I test preliminari si svolgeranno il 2 e 3 aprile 2020, per tutti gli indirizzi di specializzazione. I posti a disposizione sono in tutto 19.585 fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio del 2021.