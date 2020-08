5 Stelle in piazza

Il Movimento 5 stelle torna a manifestare in piazza. I grillini si sono radunati oggi a Roma a piazza Santi Apostoli per rilanciare la battaglia (vinta per metà) dei vitalizi degli ex parlamentari. In piazza sono arrivati vari esponenti del Movimento, dal senatore Nicola Morra al titolare del Mise Stefano Patuanelli. “Oggi è il giorno in cui da una piazza faremo sentire la nostra voce, tutti insieme, a coloro che stanno cercando di riprendersi il vitalizio, quel vergognoso privilegio che con fatica eravamo riusciti a cancellare. Pensare che quel passato possa tornare, fa ribrezzo. Pensare che quell’epoca -in cui bastavano pochi anni di Parlamento, perfino pochi giorni, per assicurarsi una pensione a vita- possa ripresentarsi, fa indignare”. Così il reggente M5S Vito Crimi su facebook.

“Quella sul taglio dei vitalizi è una battaglia di civiltà e di moralizzazione della politica. Oggi vedere migliaia di cittadini in piazza a Roma a manifestare contro questo assurdo privilegio testimonia che il MoVimento 5 Stelle sta dalla parte dei cittadini e dei padri di famiglia che guardano al vitalizio dei politici come ad una palese ingiustizia sociale”. A dichiararlo sono le deputate regionali del Movimento 5 Stelle all’Ars Angela Foti e Jose Marano, nel corso della manifestazione a Roma sul taglio dei vitalizi cui erano presenti la quasi totalità dei portavoce M5S all’As. “La Sicilia purtroppo – spiegano le deputate Foti e Marano – non si sottrae alla logica della difesa del privilegio e di questo il presidente dell’Ars Miccichè ne ha dato prova facendo melina sul taglio dei vitalizi degli ex onorevoli siciliani, inscenando un finto braccio di ferro con Roma, ritardando il taglio con commissioni e atti che era certo sarebbero stati impugnati. La piazza di oggi – concludono le deputate – è un segnale storico”.