PALERMO – La Guardia di Finanza a Bagheria ha devoluto in beneficenza circa un centinaio capi di abbigliamento di una nota azienda di moda sequestrati nel novembre 2017 nel corso di un servizio anti-contraffazione. Donate tute felpate per bambini, di età variabile da zero ai cinque anni, sequestrati in un negozio bagherese che li aveva messi illecitamente in vendita.