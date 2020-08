Salgono a oltre 1.500 le vittime legate al coronavirus, dopo che ieri altre 139 persone sono morte nella provincia dello Hubei. Sei i medici deceduti a Wuhan.

Primo caso rilevato anche in Africa. Altri 8 contagiati in Giappone. E il governo americano ha deciso di evacuare i suoi cittadini in quarantena da giorni sulla Diamond Princess, la nave da crociera bloccata nella baia di Yokohama, in Giappone, sulla quale si registrano altri 67 casi.

Lo sbarco di tutte le altre persone a bordo è stato posticipato: invece del 19 febbraio, avverrà il 21.