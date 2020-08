Maria Antonietta Testone, già assessore comunale a Sciacca e consigliere provinciale di Parità, ed attualmente capo di gabinetto del Libero consorzio dei Comuni di Agrigento, è stata nominata coordinatrice Azzurro Donna Regione Sicilia.

La nomina, a firma della coordinatrice nazionale, Catia Polidori, è frutto di una proposta della stessa Polidori d’intesa con il commissario regionale di Forza Italia, onorevole Gianfranco Miccichè.

Apprezzamento per il prestigioso incarico di partito in Sicilia affidato a Maria Antonietta Testone esprimono lo stesso Miccichè, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e il coordinatore provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Vincenzo Giambrone, che rivolgono alla Testone i migliori auguri per un ottimo e proficuo lavoro, e aggiungono: “L’amica Maria Antonietta Testone, valida e dinamica amministratrice comunale a Sciacca, ha sempre testimoniato brillanti capacità politiche e di aggregazione sociale, adoperandosi per una efficace e costruttiva amministrazione del territorio di competenza. L’incarico appena affidatole rappresenta quindi un prezioso valore aggiunto per Forza Italia in Sicilia”.