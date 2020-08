Denunciato un tunisino residente in provincia di Palermo. I finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano e i funzionari dell’ufficio delle dogane in occasione dello sbarco dei mezzi e dei passeggeri della nave “Catania” lo hanno controllato appena giunto in porto.

Il fiuto del cane anti tabacco Arca ha scovato in macchina 171 pacchetti e 17 stecche di sigarette di contrabbando.