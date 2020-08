“Una galassia oltre le stelle” è il tema con cui viene annunciata la nascita di un progetto politico per le prossime elezioni amministrative a Vittoria. Un progetto parte dal Movimento 5 Stelle, ma vuole andare oltre.

“Noi, Cittadine e Cittadini di Vittoria, amiamo la nostra Città, la sua storia, la sua cultura, il coraggio e l’intraprendenza della sua gente, l’indomita sua capacità di resistere e di riprendersi dopo ogni caduta, di guardare al futuro, di ridefinire orizzonti di sviluppo e benessere – si legge nel manifesto programmatico -. Per questo, lanciamo alle donne e agli uomini liberi un appello alla responsabilità, a metterci il cuore e l’anima. Un appello a riscattare e a far ripartire la nostra Città. Galassia Civica sarà il nome della grande coalizione che si candiderà alle prossime elezioni per assumersi un compito che fa tremare i polsi ma dal quale non possiamo sottrarci. Galassia non è solo il MoVimento 5 Stelle, che di Galassia farà parte con la stessa pari dignità che spetterà a qualsiasi associazione, comunità, lista che aderirà al nostro comune progetto”.