Si tratta di un 73enne. Al via le indagini per chiarire le cause del decesso

PALERMO – Un uomo di 73 anni è deceduto di all’ospedale Civico di Palermo. Sul posto ci sono i poliziotti che hanno girato la segnalazione del decesso alla procura della Repubblica. Sarà probabilmente un’inchiesta a dover chiarire cosa sia realmente accaduto all’anziano. Giovedì mattina l’uomo era a bordo della macchina di un’associazione che si occupava di accompagnarlo a sottoporsi alla dialisi. L’autovettura è stata coinvolta in un incidente autonomo in viale Regione Siciliana. L’autista non ha riportato conseguenze mentre l’anziano è stato trasferito nel reparto di Ortopedia perché ferito alla caviglia.

Ed è in questo reparto che le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte, avvenuta questa mattina. I parenti si sono rivolti all’avvocato Andrea Dell’Aira affinché segua l’iter iniziato con la nota girata dal posto di polizia del Civico ai sanitari del 118 intervenuti in viale Regione Siciliana. Innanzitutto si dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sembrerebbe infatti, almeno così sostengono i parenti della vittima, che l’automobile sia stata spostata prima ancora che iniziassero gli accertamenti.

Poi si dovrà chiarire quanto accaduto in ospedale dov’è fino a poche ore del decesso la situazione clinica del paziente non destava particolari preoccupazioni tanto da essere ricoverato in ortopedia. I parenti si limitano a chiedere, nel pieno rispetto del lavoro dei sanitari e degli investigatori, di conoscere la verità.