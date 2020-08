PALERMO – Rapinatori in azione in un negozio gestito da cittadini cinesi a Palermo. Nel mirino, un’attività di casalinghi e materiale elettrico, in via Contessa Adelasia. Un giovane palermitano a volto coperto con lo scaldacollo e un cappellino avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale minacciando i titolari e portando via l’incasso mentre un altro sarebbe rimasto fuori. E’ successo all’orario di chiusura. I due sono fuggiti poi verso via Lascaris. Sul posto la polizia che ha ascoltato i testimoni e sta visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il bottino è ancora da quantificare, mentre le indagini sono in corso.