Hanane adesso non ha più paura

PALERMO– Qualche anno fa, Hanane El Kalifte, ragazza marocchina oggi ventitreenne, aveva paura di morire. “Ero molto malata, facevo la dialisi in Marocco, tre volte la settimana – racconta -. Dal mio villaggio, partivo su un cammello con il mio papà. Era un viaggio faticoso e interminabile. Non resistevo più. Poi ho conosciuto in rete Giovanna, volontaria di ‘Ali per volare’ e ho cominciato a sperare”.

E’ uno di quegli incontri che cambiano tutto. Hanane viene presa in carico dalla Onlus fondata dal cantautore-missionario Rino Martinez e inizia il suo percorso. Rino lancia la consueta e benefica campagna per sostenere l’operazione che segue un’altra storia di solidarietà: il miracoloso intervento in grado di salvare Pauline, dolcissima signora sottratta al destino dalle profondità delle foreste del Congo. Dopo tocca ad Hanane. Lei racconta: “Sì, stavo morendo. Anche a casa mia si era parlato di trapianto, ma la mia grande mamma, colei che mi ha sempre sorretto e che si era detta disponibile, non era compatibile con me”.

A Palermo si accelerano i passaggi burocratici, coinvolgendo la Regione e l’ospedale Civico. L’anno scorso, il trapianto di rene. Adesso, un anno dopo, Hanane che vuole narrare la sua rinascita è un miscuglio tra la lacrima che le scende sulla guancia e il sorriso che la illumina: “So soltanto che il donatore era un uomo morto in un incidente. Non posso che ringraziare la sua famiglia per la generosità in un momento così atroce di dolore”.

Questa è la lacrima, che precede il sorriso: “Sono ospite di una fantastica comunità valdese; ringrazio pure loro per l’affetto e la solidarietà e ringrazio Palermo che mi ha salvato la vita. Sto studiando con impegno per ottenere la licenza media, ho preso un bellissimo voto in matematica. Fra qualche anno tornerò in Marocco, l’ho promesso a Rino, per occuparmi con l’associazione di un centro di dialisi nel mio paese. Così andrò in soccorso di altri giovani che, finora, non sono stati fortunati come me”. “E’ meraviglioso – commenta Rino – quando persone che sono state aiutate scelgono di aiutare il prossimo. E’ il circolo dell’amore che si diffonde”.

Hanane si è liberata dalla paura. Era una ragazzina con le ombre negli occhi, fino a qualche anno fa. Adesso, quel buio non c’è più.