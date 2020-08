E’ salito a oltre 1.600 morti in Cina il bilancio delle vittime legate al coronavirus. Primo morto anche in Europa, un turista cinese di 80 anni deceduto in Francia. Ieri intanto è rientrato in Italia il 17enne Niccolò, rimasto bloccato a Wuhan a causa della febbre: il test effettuato presso lo Spallanzani è risultato negativo. E’ intanto allo studio la possibilità di realizzare un volo di rimpatrio per i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess in Giappone, sulla quale si contano altri 70 casi di positività. Pechino rassicura, ‘il virus è curabile, ne usciremo più forti’.