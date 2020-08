L'uomo è fuggito dopo l'impatto. Indagini in corso.

PALERMO – Lo schianto, la paura, poi la fuga. Adesso è caccia all’uomo che si trovava alla guida di un’auto coinvolta in un incidente e risultata poi rubata. E’ successo in via Fausto Coppi stamattina, nella zona dello Zen 2, dove è intervenuta la polizia municipale.

Quando è avvenuto lo scontro è stato subito lanciato l’allarme, ma sul posto gli agenti non hanno trovato il conducente. Sono così partiti gli accertamenti che hanno fatto emergere la denuncia di furto da parte del legittimo proprietario della macchina.

Dopo lo schianto, che si è verificato all’altezza del civico 23, chi si trovava al volante ha quindi abbandonato il mezzo al centro della carreggiata e ha fatto perdere le sue tracce. Le indagini per rintracciarlo sono in corso, mentre l’auto danneggiata dal violento impatto è stata riconsegnata al proprietario.

Un altro incidente è stato registrato a Mondello, nei pressi della chiesa vicino alla piazza della Borgata. In questo caso sono rimasti coinvolti due mezzi, uno dei conducenti è rimasto ferito.