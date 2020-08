Silipo e Lucca, Palermo vola

I rosanero conquistano altri tre punti fondamentali per la corsa alla promozione in Serie C

PALERMO – Quinto successo consecutivo per il Palermo che supera con un netto 2-0 il Biancavilla dell’ex Beppe Mascara. La formazione di Pergolizzi dopo un primo tempo spento nella ripresa entra in campo con un piglio diverso e riesce a sbloccare la gara al 73′ con un preciso sinistro di Silipo. Cinque minuti dopo il raddoppio di Lucca, ottimamente servito ancora dal classe 2001 di proprietà della Roma.

Pergolizzi cambia modulo e torna al 4-3-3. Tra i pali c’è Pelagotti; in difesa linea a quattro con Accardi, Peretti, Crivello e Vaccaro; in mediana tante conferme, Martin in cabina di regia, con Langella e Martinelli ai sui fianchi, con quest’ultimo che rientra dalla squalifica; in avanti tridente con Felici, Sforzini e Floriano. Nella ripresa spazio per Doda, Lucca, Silipo, Mauri e Ambro.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

La gara inizia a ritmi molto bassi con le due squadre che non riescono ad imprimere il proprio stile di gioco. I rosanero con timidezza provano ad affacciarsi in avanti al minuto numero 7 con un corner battuto da Martin: la sfera giunge sulla testa di Accardi, il difensore rosanero anticipa Genovese in uscita ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Da lì in poi la formazione di Pergolizzi arretra il proprio baricentro con il Biancavilla che prova ad impensierire Pelagotti con conclusioni deboli. La squadra allenata da Mascara, però, sfiora il vantaggio al 37′ con un bel diagonale di Aloia che centra il palo pieno, senza che nessun suo compagno di squadra riesca poi a ribadire in rete. Il primo tempo termina senza sussulti e si va al riposo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Palermo scende in campo con più grinta e determinazione e al 48′ sfiora il vantaggio con un tiro di Langella dai venti metri. Tre minuti dopo brivido per Pelagotti: cross basso di Aloia, sul pallone si avventa Lucarelli che da pochi passi spara alto. La gara si sblocca al 73′: Silipo supera il suo diretto avversario e spedisce un preciso mancino dai 25 metri all’angolino. Palermo in vantaggio. Solo cinque giri di lancette più tardi il raddoppio dei rosanero: traversone di Silipo dalla destra, Lucca sotto porta non sbaglia e trafigge Genovese. Da lì in poi non succede più nulla ed il Palermo conquista altri tre punti fondamentali per la corsa alla promozione.