PALERMO – E’ stato un viaggio all’insegna del caos quello di tre giovanissimi palermitani a bordo di un autobus della linea 109.

Sabato sera, al capolinea dell’Amat di via Ernesto Basile, è stato necessario l’intervento dei carabinieri: l’autista e il controllore hanno infatti invitato il gruppo a scendere dal mezzo pubblico, ma senza alcun risultato.

Sulla vettura, i tre minorenni – tra cui uno di età inferiore ai 14 anni – avevano dato vita al putiferio, con musica a tutto volume, sigarette accese e urla. In più, erano sprovvisti del biglietto per utilizzare l’autobus. I militari, una volta accertati i fatti, hanno fatto scattare la denuncia per due dei giovani, per il 13enne è invece partita una segnalazione.