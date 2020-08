PALERMO – Dal 21 al 27 febbraio, il maestro Daniel Oren, direttore musicale dell’Arena di Verona Opera Festival, sarà al teatro Massimo di Palermo per dirigere il Falstaff di Giuseppe Verdi per la regia di Luca Ronconi ripresa da Marina Bianchi. Nel cast, tra gli altri, Nicola Alaimo, Angel Odena, Luca Grassi, Carlo Bosi, Roberta Mantegna, Jessica Nuzzo.

Sul palco ci saranno l’orchestra e il coro del Teatro Massimo. L’allestimento è del Teatro Petruzzelli di Bari, in coproduzione con il San Carlo di Napoli e il Teatro del Maggio musicale fiorentino. Le scene sono di Tiziano Santi, i costumi di Tiziano Musetti, mentre le luci portano la firma di A.J, Weissbard. Falstaff, ultima opera di Giuseppe Verdi, è una commedia lirica in tre atti su libretto di Arrigo Boito, tratto dalla commedia Le allegre comari di Windsor e da Enrico IV di Shakespeare, il dramma storico nel quale per la prima volta è apparsa la figura di sir John Falstaff. “Sono straordinariamente felice di tornare in quel gioiello che è il Teatro Massimo di Palermo – dice il maestro Oren – e con un’opera che mi è da sempre molto cara. La platea siciliana ha una marcia in più. E’ capace di regalarti calore, emozione e passione”. (ANSA)