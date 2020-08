L'incidente in via Perpignano

PALERMO – Un pedone di 38 anni è stato ricoverato a Villa Sofia dopo essere stato investito a Palermo in via Perpignano. La prognosi è riservata. L’incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 20.30, all’altezza della parrocchia Maria Santissima Assunta. Pare che l’uomo, V.A., stesse attraversando la strada quando una Peugeot 106 lo ha travolto. A chiamare il 118 per richiedere l’intervento di un’ambulanza è stato lo stesso conducente dell’utilitaria, ora posta sotto sequestro.(ANSA).