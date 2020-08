I carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare l'aggressore

PALERMO – Un nuovo episodio di violenza a Palermo e stavolta in seguito ad un parcheggio ‘conteso’. A finire nel mirino, ieri mattina, una donna dell’Agrigentino che si trovava nei pressi di uno degli ingressi del porto, in via Crispi.

E’ stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo essere stata presa a pugni e calci da un automobilista che si sarebbe scagliato contro di lei dopo un’accesa discussione. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza le fasi dell’aggressione e rintracciare l’uomo entrato in azione.

La donna, con ferite alla testa, è stata trasportata all’ospedale di Villa Sofia, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire all’identità dell’aggressore.