PALERMO – Era riuscito a ripulire due appartamenti in una palazzina in ristrutturazione nella centrale via Mazzini, a Palermo. Sabato attorno a mezzogiorno gli inquilini dei palazzi vicini hanno visto un giovane entrare e uscire dagli appartamenti dopo essersi arrampicato dai ponteggi installati nel prospetto. Chiamata la polizia, le volanti hanno circondato la zona. Il ladro, sentendo le sirene, ha lasciato due trolley pieni di oggetti preziosi, materiale informatico e dispositivi elettronici sull’impalcatura. E’ salito sul tetto e si è lanciato, finendo sulla tenda del ristorante Haiku, in via Ricasoli, e fuggendo. Gli agenti lo stanno cercando.

