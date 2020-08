Pd, sindaci e parlamentari:

Anthony Barbagallo potrebbe essere vicino a rompere gli indugi per correre come segretario regionale del Pd. Tra qualche giorno il regolamento congressuale sarà varato dal commissario del partito Alberto Losacco. Il nuovo segretario non sarà eletto con le primarie aperte, ma solo dal voto degli iscritti. Una gara quindi tutta interna alle correnti, nella quale il deputato catanese di Areadem viene lanciato da un documento firmato da un’ottantina di esponenti del partito. Tra questi parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, giovani democratici e dirigenti di partito. Tra i firmatari, il parlamentare nazionale Pietro Navarra, il deputato regionale Franco De Domenico e una decina di sindaci messinesi ed ennesi del PD tra i quali Fabio Venezia (Troina), Mario Bolognari (Taormina), Marcello Bartolotta (Limina), Fabio Vinci (Saponara), Corrado Ximone (Torregrotta), Filippo Bonasinga (Meri’), Giuseppe Cannistra’ (Monforte San Giorgio), Antonio Licciardo (Assoro), Francesco Bivona (Regalbuto), Carmelo Scravaglieri (Catenanuova).

“Pensiamo – si legge nel documento – che Anthony Barbagallo, con la sua storia di impegno politico a servizio del territorio e con la sua riconosciuta esperienza accumulata in questi anni prima come amministratore locale e poi come parlamentare all’Ars e assessore regionale, sia in questo momento la figura più adatta a tirare fuor dalle secche il Pd siciliano e a dare speranza e futuro ad una comunità politica che con grande spirito di militanza e voglia di partecipazione avverte oggi, più di ieri, la necessità di un rinnovato impegno per la politica e il territorio.

Barbagallo, avvocato di 44 anni, è alla sua seconda legislatura. Trascorsi nell’Mpa, fa parte della corrente Areadem di Dario Franceschini, ed è stato assessore regionale al Turismo. Il congresso del Pd sovrebbe aprirsi a breve con le consultazioni nei circoli. Entro aprile si dovrebbe arrivare all’elezione del segretario regionale e dei segretari provinciali.