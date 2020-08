PALERMO – Emilio Arcuri, Sergio Marino ma, a sorpresa, anche il giovanissimo Paolo Petralia. Il sindaco Leoluca Orlando allarga la sua giunta comunale e, davanti alla sua maggioranza riunita a Palazzo delle Aquile, annuncia i nomi dei nuovi assessori e le relative deleghe. Come ampiamente annunciato, fanno il loro rientro in squadra due nomi “pesanti” come Arcuri e Marino, ma la vera novità è Petralia, 28 anni, che si occuperà di Turismo e sport.

Il Professore ha così allargato la sua squadra passando da otto a 11 assessori, come previsto per legge, puntando su un “usato sicuro”: Arcuri e Marino sono stati i vice di Orlando e sono considerati dei fedelissimi, chiamati a intervenire in settori delicati come la Rap e l’Ambiente per Marino e il condono edilizio e l’edilizia privata per Arcuri. Paolo Petralia, figlio del Procuratore generale di Reggio Calabria, invece si occuperà di turismo, sport, giovani e politiche internazionali.

Chi è Paolo Petralia: l’identikit

Di seguito le deleghe.

Sindaco Orlando: Comunicazione, Gesap, Autorità Portuale e Avvocatura.

Vice Sindaco Fabio Giambrone: Organizzazione, Personale, Polizia municipale, Coime, Decoro Urbano e Servizi demografici.

Assessore Adham Darawsha: Attività culturali, Consulte, Partecipazione democratica.

Assessore Emilio Arcuri: Edilizia Privata, Sue, Condono, Innovazione, Rapporti funzionali con Sispi.

Assessore Giusto Catania: Urbanistica, Mobilità, Rapporti funzionali con Amat, Ambiente.

Assessore Roberto D’Agostino: Bilancio, Tributi, Patrimonio, Cimiteri.

Assessora Giovanna Marano: Scuola, Lavoro, Questioni di genere, Decentramento.

Assessore Sergio Marino: Ville Giardini, Verde, Rapporti funzionali con Reset e Rap.

Assessore Giuseppe Mattina: Cittadinanza solidale, Dignità dell’abitare, Edilizia Residenziale Popolare.

Assessore Paolo Petralia: Turismo, sport, politiche giovanili e relazioni internazionali

Assessore Leopoldo Piampiano: Suap, Attività Economiche, Mercati, Sanità e Diritti degli animali.

Assessore Maria Prestigiacomo: Rigenerazione Urbana, Mari e coste, Lavori Pubblici, Protezione Civile, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Manutenzioni impianti comunali, scuole e impianti sportivi, Rapporti funzionali con Amap e Amg.

LE REAZIONI

“Ritengo che il Sindaco abbia meditato bene prima di comunicarci i nomi e che la missione sia sempre quella di servire la città, che coincide con la politica di Italia Viva che è quella del continuo confronto e dialogo continuo con la città”. Lo dice il capogruppo Iv Sandro Terrani.

“Esprimo apprezzamento per la nomina di un giovane assessore con deleghe importanti come lo sport ed il turismo – dichiara il presidente della Sesta Commissione Ottavio Zacco – Non mancherà il supporto della commissione tutta al nuovo assessore, contributo fondamentale per completare il lavoro già avviato, che grazie ad una attenta programmazione ha visto un notevole incremento turistico negli ultimi anni. Apprezzamento anche per il rientro degli altri due assessori che si erano dimessi spontaneamente dalla giunta per dare spazio ai partiti e che continueranno il percorso avviato con esperienza e passione”.