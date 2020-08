PALERMO – Saranno trasmessi oggi all’Ars, secondo quanto si apprende, bilancio e legge di stabilità approvati dalla giunta Musumeci dopo la riunione che si è tenuta domenica scorsa a Pergusa. Intanto in mattinata in commissione Bilancio è in programma l’audizione del presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in merito alle previsioni del Documento di economia e finanza regionale (Defr) per gli anni 2020-2022 e della nota di aggiornamento.

(ANSA).