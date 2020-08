PALERMO – Compirà 28 anni il prossimo aprile e, nel suo curriculum, potrà anche annoverare la voce “assessore della quinta città d’Italia”. E’ Paolo Petralia il più giovane componente della squadra del sindaco Leoluca Orlando che, di fronte alla sua maggioranza, ha rivelato i nomi dei nuovi assessori del comune di Palermo.

Ma se per Arcuri e Marino i giochi erano già fatti, la grande attesa era per il terzo nome che ha spiazzato non poco gli addetti ai lavori. Laureato in giurisprudenza a Milano, con un master a Ginevra e un tirocinio a Eurojust, Paolo Petralia (figlio del magistrato Bernardo) è in qualche modo legato al mondo della sinistra: considerato da molti una “sardina”, anche le Sardine palermitane hanno smentito di aver indicato un assessore, è stato per quattro mesi assistente parlamentare dell’eurodeputata del Partito Democratico Caterina Chinnici. Una vicinanza ai dem che però non equivale a un’apertura del Professore al Pd, visto che i big locali non sarebbero stati nemmeno interpellati, tanto da scatenare i mugugni.

Un identikit, quello di Petralia, che però corrisponde al meglio a quello che cercava il sindaco: giovane, di sinistra, non legato a nessun partito in particolare, in grado di bilanciare i nomi più “storici” e di dare un tocco di novità.