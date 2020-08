CARINI – La notte del 16 febbraio i carabinieri delle stazioni di Carini e Villagrazia di Carini, impegnati in un controllo del territorio hanno arrestato, C.P. 24enne carinese, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno. I militari, transitando in via Liegi hanno notato del movimento anomalo all’interno di una villetta dove due persone stavano caricando in una macchina mobili e suppellettili. Il primo è stato bloccato e arrestato per furto in flagranza, mentre il secondo, noto alle forze dell’ordine, è riuscito a fuggire investendo un carabiniere che è dovuto ricorrere alle cure mediche. Durante l’inseguimento l’uomo ha abbandonato l’auto facendo perdere le proprie tracce tra le campagne al buio.

L’arrestato, che da un controllo è emerso essere percettore del reddito di cittadinanza, è stato posto agli arresti domiciliari. Il complice che si è dato alla fuga, identificato in V.M., 28enne di Carini, è stato denunciato in stato di libertà per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e altro. Da successivi accertamenti è emerso che la vettura usata per commettere il furto era stata rubata precedentemente nell’hinterland carinese.