Morto Flavio Bucci

E’ morto l’attore Flavio Bucci, aveva 72 anni. Era stato Ligabue nello sceneggiato televisivo della Rai e aveva lavorato con registi come Mario Monicelli e Paolo Sorrentino. memorabile la sua interpretazione ne “Il marchese del Grillo” (1981), in cui era Don Bastiano, il capo brigante. A dare notizia del decesso in un post su Facebook il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Bucci era nato a Torino il 25 maggio 1947 da una famiglia molisano-pugliese e si era formato professionalmente alla Scuola del Teatro Stabile di Torino. Il debutto nel cinema è nel 1973 con Elio Petri che lo volle come protagonista del suo film La proprietà non è più un furto. Nel 1977 il grande successo in Tv con Ligabue. Ne “Il Divo”, Bucci aveva interpretato la parte di Franco Evangelisti.