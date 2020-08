PALERMO- Quante volte lo abbiamo detto o sentito dire: “Si vive una volta sola”. Stavolta Carlo Verdone ne fa il titolo di un film, il suo ventisettesimo da regista. E qui oltre che attore e regista è anche sceneggiatore insieme a Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino. Il film, presentato oggi pomeriggio insieme a Rocco Papaleo e Anna Foglietta, protagonisti della nuova commedia corale del regista romano insieme a Max Tortora, (unico assente all’anteprima palermitana) sarà nelle sale dal 26 febbraio in 700 sale.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

Girato interamente in Puglia, la commedia s’incentra sulla vita dei quattro protagonisti, medici di successo, talmente affermati professionalmente al punto tale che persino il Papa si fa operare da loro. Colleghi affiatati non solo nel lavoro ma molto uniti anche al di fuori, e tanto bravi e diligenti nella vita professionale quanto sperduti, cinici e smarriti nella vita privata; e che per rompere la routine si fanno continuamente scherzi, che ricadono sempre sull’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) fin quando si scopre che quest’ultimo è gravemente ammalato. In un viaggio che vedrà stare insieme per 4 giorni il gruppo di amici ne succederanno di tutti i colori. Il film prevede un colpo di scena dietro l’altro promette Verdone; e rappresenta fragilità, tormenti, debolezze, smarrimenti che sono proprie di questa società. Riferimenti passati? “Risente della commedia italiana degli anni ’60, quella in bianco e nero di Pietrangeli, e può avere qualcosa vagamente alla Germi, che per me è stato il più grande regista italiano di commedie”.

43 anni di carriera, 27 film da regista Verdone si conferma pilastro della commedia italiana odierna, come incalza in conferenza stampa Anna Foglietta: “In Italia cadono i governi ma Carlo Verdone resta, è una certezza assoluta. Io sono una sua fan da tantissimo tempo, sono cresciuta vedendo i suoi film. I miei figli oggi ripetono le sue battute più celebri”.

Il prossimo film, magari sarà in Sicilia? “Perché no. Però per poterla raccontare bene si deve vivere la città, il luogo, si deve conoscere la gente del luogo, non si può improvvisare!” chiude il regista.

Il film è prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis ed è distribuito da Filmauro con Vision Distribution.