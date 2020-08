VITTORIA (RAGUSA) – Un romeno di 52 anni è stato trovato morto sul ciglio di una strada interpoderale in contrada Macconi, tra Acate e Vittoria, nel Ragusano. Secondo i primi rilievi fatti dai carabinieri della compagnia di Vittoria la dinamica e le ferite riportate dall’uomo sono compatibili con un incidente stradale. L’uomo sarebbe stato travolto da un’auto pirata che non l’ha soccorso. I militari hanno avviato le indagini per rintracciare auto e conducente.

(ANSA).