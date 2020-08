Giovani agricoltori

Un’occasione per i giovani che vogliono puntare sull’agricoltura. Oltre 10mila ettari di terra, l’equivalente di 386 terreni agricoli, sono pronti per essere venduti all’asta in tutta Italia. Una parte significativa si trova in Sicilia. Per i giovani viene attivata la corsia preferenziale: mutui trentennali al 100% e sostegni ad hoc per l’imprenditoria agricola under 41. Si tratta dei terreni della Banca nazionale delle terre agricole, nata con la finanziaria del 2016 per rimettere in circolo i terreni pubblici in stato di semiabbandono. E quello che l’Ismea mette sul tavolo, riporta il Sole 24 Ore, è il terzo lotto del patrimonio di cui dispone a bilancio. L’elenco è disponibile da mezzogiorno del 19 febbraio sul sito dell’Ismea. L’offerta economica sarà da presentare entro l’11 giugno e gli under 41 potrà pagare in 30 anni con rate semestrali o annuali.