PALERMO – “Chi paga il pizzo è un idiota. L’ennesima operazione antimafia a Palermo conferma purtroppo da un lato la coercizione e il controllo mafioso del territorio, dall’altro l’idiozia di tanti imprenditori”. Lo ha detto il vice presidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese, commentando gli arresti eseguiti ieri dalla Dia nel quartiere palermitano dell’Arenella. “Dopo tante battaglie che abbiamo condotto su questo fronte – ha aggiunto – non possiamo tacere”. Albanese ha fatto questa riflessione nel corso di “Open – Break the chain”, un appuntamento – organizzato con Confindustria e HP – per premiare 26 imprese di diversi settori che hanno puntato sull’innovazione. “Sono queste aziende – ha sottolineato Albanese – che rappresentano un esempio delle nostre eccellenze e che fanno da contraltare a chi invece si piega al ricatto mafioso”. (ANSA).