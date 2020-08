MONREALE (PALERMO) – La potatura degli alberi sulla provinciale 20 all’altezza di Pioppo scatena le proteste del movimento Monreale Bene Comune che, con una nota, ha chiesto l’intervento del sindaco metropolitano Leoluca Orlando. Il movimento punta il dito contro la “capitozzatura” degli alberi, per lo più eucalipti, che crescono sul bordo della strada: un intervento troppo “drastico” per il movimento che ha così chiesto chiarimenti all’ex Provincia.

“Gli interventi ancora in fase di esecuzione – dice Monreale bene comune – vengono “spacciati” come potatura per la messa in sicurezza della strada, ma costituiscono in effetti quella che scientificamente viene definita capitozzatura, pratica spesso abusata che crea un danno irreversibile agli alberi e ha innumerevoli controindicazioni persino in tema appunto di sicurezza, provocando un grave indebolimento degli alberi soggetti così a pericolose aggressioni di parassiti”.

L’appalto, dicono dal movimento, non prevedrebbe un compenso ma concederebbe alle ditte di tenere per sé il legno tagliato. “Il comune di Monreale non è stato informato – continua la nota – La strada è una importante arteria di collegamento che attraversa Giacalone e interseca la Palermo-Sciacca, ma versa in stato di abbandono. Il sindaco Orlando ha interessato gli uffici competenti e attendiamo risposta su quello che per noi è uno scempio ambientale”.