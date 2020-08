Erano tornati in libertà per un vizio di forma

MESSINA – Dieci persone, in un primo tempo scarcerate dopo l’operazione antimafia ‘Nebrodi’, sono state di nuovo arrestate da carabinieri e finanzieri dopo che la decisione del Gip di Messina. Sono Antonino Pecoraro, Sebastiano Bontempo Scavo, Andrea Caputo, Antonino Agostino Marino, Giuseppe Scinardo Tenghi, Salvatore Dell’Albani, Giuseppe Ferrera, Innocenzo Floridia, Massimo Pirriatore, Danilo Rizzo Sciacca e Giuseppe Villeggiante. L’operazione ‘Nebrodi’ aveva portato all’arresto di 94 persone per truffe all’Unione Europea sui contributi agricoli. I dieci indagati erano stati scarcerati dal Tribunale del Riesame per un vizio di forma, poi la Procura aveva chiesto di nuovo l’arresto e il Gip lo ha accordato. (ANSA)